Israele, almeno 44 morti durante calca di fuga da celebrazione religiosa di massa - Video

Almeno 40 persone sono state dichiarate morte, mentre più di 65 sono rimaste ferite, di cui almeno 6 in condizioni critiche, a causa di una fuga generale e di un crollo di una tribuna in un raduno di massa per celebrare la festa di Lag Ba'Omer sul Monte Meron in Israele, ha riferito venerdì il quotidiano The Times of Israel.

Più tardi, il quotidiano Jerusalem Post ha riferito che il bilancio delle vittime del disastro ha raggiunto 44 persone, con 103 feriti e più di 40 attualmente in condizioni critiche.

🇮🇱 — INITIAL REPORT: Several injured after a Metal section reportedly collapsed in Meron during Lag Baomer celebrations. Several seriously injured. Updates to follow. pic.twitter.com/hnIFtG3cW7 — Belaaz (@TheBelaaz) April 29, 2021

Dozens dead in #Meron #Israel

As the holiday of #LagBaomer starts due to either a collapse or stampede pic.twitter.com/RGJmF7kQ4G — Mike Gee (@MikeyGee2020) April 29, 2021

Il quotidiano Haaretz ha anche riferito, citando funzionari sanitari, che c'erano 18 persone in gravi condizioni.

Secondo quanto si è visto, una delle tribune del concerto, che ha attirato 100.000 spettatori, è crollata .

Allo stesso tempo, le Forze di Difesa Israeliane, che hanno inviato la loro squadra di soccorso sulla scena, hanno comunicato che è stato il tetto a crollare.

Il servizio medico ha riferito in precedenza di circa 50 feriti.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha descritto l'evento come "un terribile disastro".

I video condivisi online, ripresi apparentemente prima del crollo, mostrano migliaia di persone ballare e saltare su e giù con la musica nell'arena improvvisata.

Secondo quanto si è detto, la polizia locale ha cercato di evacuare le persone dalla scena in modo che le ambulanze potessero entrare. Gli altoparlanti in yiddish ed ebraico hanno esortato le persone ad allontanarsi per permettere ai soccorritori di passare.

לכבוד התנא: עשרות אלפים בהדלקה המרכזית של תולדות אהרן שמרעידה את הההר מצד לצד pic.twitter.com/b2pMQsXv1z — משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021

Il rabbino capo israeliano Israel Meir Lau, che si trovava su uno dei palchi durante il crollo, sarebbe rimasto lì con altri rabbini di spicco, pregando per i feriti.

Lag Ba'Omer, scritto anche Lag BaOmer, è una festa religiosa ebraica che segna la hillula, la celebrazione o l'anniversario della morte dell'antico rabbino giudea Shimon bar Yochai, o "Il Rashbi", strettamente collegato con la scuola misticista della Kabbalah.