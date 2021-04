Regno Unito, William e Kate celebrano 10 anni di matrimonio con romantico servizio fotografico

La coppia è stata fotografata dal fotografo britannico Chris Floyd, noto per i suoi ritratti e reportage fotografici delle celebrità. Tra i lavori di Floyd ci sono le foto di Sir Paul McCartney, David Bowie, David Hockney ed altre star. Ha lavorato con molte riviste famose, come Vogue, Vanity Fair e Harper's Bazaar. Floyd ha anche filmato campagne pubblicitarie per aziende come Apple, British Airways e Sony.

Nel suo account Instagram, il fotografo ha dichiarato di aver recentemente visitato Cambridge per la prima volta e per una sorprendente coincidenza gli è stato chiesto di fotografare la coppia.

"È stato molto emozionante e piacevole trascorrere del tempo con loro a Kensington Palace, soprattutto perché la Duchessa è una fotografa molto brava e appassionata", Floyd ha condiviso le sue impressioni.

Le foto sono affascinanti e brillanti, ma sembrano comunque naturali. Nelle foto, Kate e William posano nel cortile e nel giardino della loro residenza londinese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

I follower hanno premiato la foto con oltre 1,3 milioni di like e non hanno risparmiato elogi nei commenti.

I duchi di Cambridge molto probabilmente celebreranno l'anniversario in privato. Ovviamente la celebrazione non sarà molto sfarzosa, dato che la famiglia reale è ancora in lutto per la morte avvenuta ad inizio mese del principe Filippo, il nonno del 38enne principe William.