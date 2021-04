Eurovision dice sì al pubblico

In precedenza era stato riferito che le autorità olandesi avrebbero consentito al pubblico di assistere all'Eurovision per verificare la sicurezza degli eventi di massa nel contesto della pandemia Covid-19 se la situazione epidemiologica non fosse peggiorata.

A tutti e nove gli spettacoli, sei prove, due semifinali e la finale, possono partecipare contemporaneamente un massimo di 3.500 spettatori. Tuttavia, per essere ammessi all'evento, bisogna risultare negativi al tampone.

Proprio oggi il direttore regionale dell'Oms per l'Europa aveva affermato che l'indebolimento delle misure anti-contagio è una delle condizioni che potrebbe favorire la comparsa di una nuova variante di coronavirus sull'esempio di quello che sta accadendo in India.

Nei giorni scorsi era stato riferito che il concerto sperimentale del gruppo Love of Lesbian a Barcellona, svoltosi alla fine di marzo con 5mila spettatori tutti rigorosamente in mascherina, ha avuto successo dal momento che non è stata rilevata un'impennata dei contagi.