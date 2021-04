A Mosca accudito cucciolo di orso salvato in Siberia - Video

Come si era saputo in precedenza, il cucciolo si era avvicinato a un gruppo di cercatori d'oro sull'isola Bolshevik. Non sapeva cacciare e faceva affidamento sulle persone per il cibo. Lo zoo ha notato che, di regola, tali storie finiscono molto male, spesso con la morte di qualcuno.

In una riunione di emergenza del gruppo di lavoro interdipartimentale di Rosprirodnadzor, l'authority russa per la tutela delle risorse naturali, gli esperti hanno deciso di togliere l'orso dal suo habitat naturale e inviarlo in una struttura per la riabilitazione.

"Questa è una misura forzata, che doveva essere presa per salvare la vita dell'orso", si legge nella nota.

L'animale è stato portato nella capitale russa il prima possibile.

"Ora è qui da una settimana e durante questo periodo è riuscito a mettersi a suo agio all'interno del padiglione del mondo polare, gioca allegramente e mangia con gusto", ha fatto sapere lo zoo moscovita.

Qui si sta gradualmente adattando alla sua nuova dimora recintata, con piscina e bagno di ghiaia.