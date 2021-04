Anthony Hopkins celebra il suo storico Oscar ballando con Salma Hayek - Video

L'attrice messicana Salma Hayek ha condiviso con i suoi fan un divertente video in cui si cimenta in una "danza della vittoria" al fianco del leggendario performer britannico Anthony Hopkins.

Le immagini mostrano entrambi gli artisti ballare in modo divertente, mentre Hopkins mastica qualcosa (si spera che non sia carne umana!). Alla fine del video, dà a Salma un grande abbraccio.

"Celebrando con il re Anthony Hopkins il suo secondo Oscar per la sua straordinaria interpretazione in The Father - Nulla è come sembra", ha detto Hayek.

"Una bellissima visita a sorpresa della regina del ballo", ha detto l'attore inglese nelle sue storie su Instagram. "Grazie, Regina, per l'amore e le risate. È stata una giornata memorabile e bellissima", ha poi osservato.

Hopkins, 83 anni, ha stabilito un record negli Oscar diventando l'attore più anziano a vincere la statuetta d'oro come miglior attore. La giuria ha elogiato la convincente interpretazione dell'artista nel film drammatico di Florian Zeller The Father, in cui interpreta un anziano con l'Alzheimer.

Si tratta del secondo premio dell'Academy per l'attore stellato, dopo quello vinto per il ruolo del sinistro cannibale Hannibal Lecter nel film cult Il silenzio degli Innocenti (Silence of the Lambs, 1991).