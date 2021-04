Regina una "meravigliosa sostenitrice", afferma brand di Sex Toys mentre riceve premio da Sua Maestà

Secondo un comunicato, la regina ha premiato Lovehoney, la principale azienda britannica di giocattoli sessuali, con un premio per i suoi straordinari risultati ottenuti nel commercio internazionale negli ultimi sei anni.

Secondo il direttore commerciale di Lovehoney, Debbie Bond, la regina negli ultimi anni è stata "una meravigliosa sostenitrice" del marchio, poiché è cresciuta fino a diventare "il marchio leader mondiale nel settore del benessere sessuale".

Le vendite all'estero dell'azienda sono aumentate del +365% dal 2015 (da £12 mln a £56 mln) grazie all’espansione delle vendite online anche negli Stati Uniti, Australia, Francia, Canada e una serie di altri hub globali, dove ora dispongono di propri siti web. Il loro messaggio è semplice: inviare felicità sessuale in tutto il mondo.

"Il patrocinio reale ci aiuterà a creare più posti di lavoro presso la nostra sede di Bath e nei nostri uffici internazionali, e a diffondere il messaggio della felicità sessuale a livello globale", ha detto Bond al magazine Business Leader.

"La regina è la più grande ambasciatrice commerciale del Regno Unito e l'approvazione reale mostra ancora una volta come gli acquirenti dei punti vendita al dettaglio stiano abbracciando i prodotti per il benessere sessuale come mai prima d'ora e stiano apprezzando la loro importanza nel migliorare il benessere generale", ha aggiunto, sottolineando quanto è cruciale questo messaggio dopo un anno "stressante" causato dalla pandemia.

Il brand ha ottenuto il suo primo riconoscimento globale nel 2012, quando ha ottenuto la licenza ufficiale per creare la linea di "prodotti per il piacere" legati al film Cinquanta sfumature di grigio. Opportunità che gli ha consentito di aumentare notevolmente le sue vendite in tutto il mondo.

Questa è la seconda volta che la società di sex toy riceve il premio di Sua Maestà, la volta precedente risale al 2016. In quella occasione i fondatori di Lovehoney, Richard Longhurst e Neal Slateford, furono ricevuti a Buckingham Palace per incontrare la regina e il principe Filippo in occasione di una festa in giardino.

Quel momento è stato una "convalida definitiva della felicità sessuale", afferma la società sul suo sito web. Dopotutto, "se va bene per la regina, va bene per tutti".