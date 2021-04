Turchia, prezzi dei terreni alle stelle per speculazioni di acquisto di Bill Gates nel paese

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates - il terzo uomo più ricco del pianeta - è anche uno dei maggiori proprietari privati di terreni agricoli in America, con beni per un totale di oltre 590 milioni di euro, secondo un rapporto di gennaio 2021 della rivista statunitense The Land Report.

Recenti voci secondo cui il miliardario Bill Gates avrebbe acquistato 22.000 acri di terreno agricolo in Tracia hanno scatenato una corsa da parte di proprietari terrieri opportunisti per cercare di vendere la loro terra a prezzi esorbitanti, in particolare ai turchi residenti all'estero, ha riferito il Daily Sabah.

Si è detto che alcune liste abbiano raggiunto gli 8.000 euro per pacco.

Le speculazioni che collegano il co-fondatore di Microsoft Bill Gates, una delle persone più ricche del mondo, e la terra in Tracia - l'antico nome della parte europea della Turchia moderna, nella regione di Marmara - sono emerse per la prima volta sui social media e su un buon numero di siti di notizie locali. Dei rapporti hanno affermato che il ministero turco dell'Agricoltura e delle Foreste ha svolto un lavoro congiunto con la 'Bill & Melinda Gates Foundation' sullo sviluppo agricolo.

Tuttavia, i registri catastali delle città di Edirne, Tekirdağ e Kırklareli in Tracia non sembrano avere nozioni di terreni registrati sotto il nome di "Gates" o 'Bill and Melinda Gates Foundation', si legge nel giornale.

Sia gli agenti immobiliari che gli esperti hanno avvertito l'opinione pubblica di non cadere vittima delle speculazioni, apparentemente alimentate da coloro che hanno investito nella regione per aumentare il valore della propria terra.

"Gli speculatori sostengono che le persone saranno i nuovi vicini di Bill Gates se compreranno terreni in Tracia. Ma quello che si dice di Bill Gates sono solo dicerie. Coloro che hanno investito qui prima hanno bisogno di tali voci per valutare il loro posto e aumentare i loro prezzi. Quindi ecco le notizie per rilanciare il mercato immobiliare, che è rimasto stagnante soprattutto a causa della pandemia, credo", ha detto l'urbanista Namık Kemal Döleneken.

Il ministero turco dell'Agricoltura e delle Foreste ha anche smentito le affermazioni secondo cui Bill Gates avrebbe acquistato terreni agricoli nella regione della Tracia, secondo il portale di notizie online T24.

La questione è stata ripresa anche in parlamento, poiché il principale deputato del Partito Popolare Repubblicano (CHP) dell'opposizione Oktay Gaytancıoğlu ha presentato un'interrogazione parlamentare. Mentre il deputato chiedeva al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste se avesse raggiunto un accordo con la fondazione benefica di Gates, il ministero ha riconosciuto che dei rappresentanti della 'Bill & Melinda Gates Foundation' erano venuti in visita il 9 dicembre 2018. Secondo quanto riferito, le parti si erano scambiate idee su settori di possibile cooperazione.

"[Ma] Nessun protocollo o accordo è stato firmato. Non c'è nessun accordo di cooperazione che sia stato raggiunto con la fondazione. Non c'è un lavoro congiunto che si sta facendo con la fondazione menzionata nella mozione parlamentare", ha aggiunto il ministero.

CC0 Bill Gates

'Shopping pazzo' di terreni agricoli

Un rapporto di gennaio della rivista statunitense The Land Report afferma che Gates è il più grande proprietario privato di terreni agricoli in America.

La 'Bill and Melinda Gates Foundation', su cui l'imprenditore ha concentrato i suoi sforzi filantropici dopo aver lasciato le sue posizioni nel consiglio di amministrazione di Microsoft e Berkshire Hathaway, vanta uno dei più grandi portafogli di terreni agricoli privati negli Stati Uniti.

Le sue attività sono stimate a un totale di oltre 690 milioni di dollari (590 milioni di euro).

I possedimenti di Gates includono almeno 979.339 km² di terreni agricoli americani, compresi tratti in Illinois, Iowa, Louisiana, California e una dozzina di altri stati, secondo la rivista. I maggiori possedimenti sono in Louisiana, Arkansas e Arizona.

"Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, ha un alter ego: l'agricoltore Bill, l'uomo che possiede più terreni agricoli di chiunque altro in America", ha scritto l'editore della rivista Eric O'Keefe.

favorevole all'agricoltura sostenibile

Un portavoce di Cascade Investments, la società che gestisce la maggior parte della vasta fortuna appartenente a Gates, è stato citato per aver detto che Cascade è molto

Tuttavia, poiché il nome di Bill Gates tende ad essere immediatamente collegato a qualche teoria del complotto o a un'altra, ci sono quelli che credono all'idea che il tycoon americano stia comprando terreni per i suoi esperimenti futuristici nell'abitazione urbana o la creazione di cibi nuovi.

Durante una sessione di "Ask Me Anything" (AMA) sulla piattaforma di social media Reddit nel marzo di quest'anno, al filantropo è stato chiesto perché stava acquistando così tanti terreni agricoli.

Gates ha indicato che "la scienza delle sementi e lo sviluppo dei biocarburanti" sono stati i principali fattori trainanti.

"Il mio gruppo di investimento ha scelto di farlo. Non è collegato al clima. Il settore agricolo è importante. Con semi più produttivi possiamo evitare la deforestazione e aiutare l'Africa ad affrontare le difficoltà climatiche. Non è chiaro quanto possano essere economici i biocarburanti, ma se fossero in effetti economici potrebbero risolvere le emissioni prodotte dall'aviazione e dai camion", ha dichiarato Gates.