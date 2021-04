Covid-19, Russia: 4.796.557 contagi (+9.284), 109.731 decessi (+364), 4.419.540 guarigioni (+8.442)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati più di 9000 nuovi contagi da coronavirus, numero in salita dopo l'apparente abbassamento di ieri.

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 9.284, per un totale di casi accertati aggiornato a 4.796.557, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

I minimi sono stati registrati nella Repubblica di Altai (4), Tuva (2) e nella regione autonoma di Chukchi (1).

Dall'inizio della pandemia, ci sono stati più di 4,7 casi di Covid-19 in Russia, 4.419.540 persone si sono riprese e 109.731 sono morte.

Secondo le statistiche dell'OMS, ci sono già oltre 148,3 milioni di casi in tutto il mondo, mentre secondo la Johns Hopkins University, ce ne sono più di 149,6 milioni. Il numero di morti ha superato i 3,1 milioni complessivi.

Gli Stati Uniti, l'India, il Brasile e la Francia erano i più vulnerabili all'infezione. La Russia è al quinto posto, seguita da Turchia, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Germania.