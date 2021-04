Ronaldo, accusatrice dello stupro chiede € 64 mln di risarcimento per 'dolore e sofferenza'

L'ex modella Kathryn Mayorga nel 2009 ha accusato Cristiano Ronaldo di stupro, che ha negato le accuse e le ha offerto 375.000 dollari l'anno seguente, firmando un accordo di non divulgazione e chiudendo la vicenda. La modella ha in seguito dichiarato di non essere stata "mentalmente adatta" all'epoca, chiedendo un nuovo risarcimento dei danni.

La donna che ha accusato l'icona del calcio Cristiano Ronaldo di stupro sta chiedendo 78 milioni di dollari (circa 64 milioni di euro) di danni, secondo i documenti del tribunale appena rilasciati, citati dal Mirror.

Un layout apparentemente mostra che l'ex modella Kathryn Mayorga, 37 anni, vuole 25 milioni di dollari per "dolore e sofferenza passati", 25 milioni per "dolore e sofferenza futuri" e 25 milioni di danni punitivi.

A ciò si aggiungono le spese della presunta vittima di circa 1,95 milioni di dollari con spese legali di 1,5 milioni, per un totale di danni che si ritiene sia circa due anni dello stipendio di Ronaldo.

Il team legale di Mayorga, scrive il giornale, ha chiesto l'opportunità di interrogare Ronaldo sulle accuse via Zoom, presentando una lista di oltre 60 testimoni. Tra questi ultimi ci sono agenti di polizia che hanno indagato sulla denuncia originale, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l'agente di Ronaldo Jorge Mendes e il consigliere Andy Quinn.

Caso di stupro di Cristiano Ronaldo

Mayorga, ex modella diventata insegnante, ha sostenuto che il calciatore portoghese l'ha aggredita sessualmente in una stanza del Palms Casino Resort di Las Vegas. L'incidente sarebbe avvenuto dopo che i due si sono incontrati in una serata fuori nel 2009.

Sul web erano diverse immagini di Ronaldo, allora 24enne, e della giovane donna, che lavorava al nightclub Rain all'interno del Palms Casino Resort, mostrandoli ballare in un club ore prima del presunto assalto della star del Manchester United alla modella.

Cristiano Ronaldo and Kathryn Mayorga filmed on THAT night getting close in nightclub hours before rape claims https://t.co/DPq0v1z9Bv pic.twitter.com/4NAkkbC02g — EDAFE MATTHEW ESEOGHENE (@ELEGBETE1) October 5, 2018

Ronaldo ha poi affermato di aver invitato la donna e un amico nella sua suite attico con una vasca idromassaggio sul balcone, "per godersi la vista della Strip di Las Vegas".

Mayorga ha insisto di essersi rifiutata di entrare per non rovinarsi il vestito, al che il calciatore le ha offerto degli abiti per cambiarsi. Mentre la donna era in bagno, Ronaldo sarebbe entrato chiedendole di compiere degli atti sessuali. Al suo rifiuto, l'avrebbe portata in camera da letto e l'avrebbe violentata.

Lo stupro, non provato, è stato denunciato alla polizia locale il giorno seguente senza nominare direttamente il calciatore. La donna ha accettato di non perseguire Ronaldo e ha firmato un accordo di non divulgazione con il suo team legale nel 2010, accettando una somma di 375mila dollari.

Nel 2018, apparentemente ispirata dal movimento #MeToo, Mayroga ha riaperto il caso con nuove accuse in un'intervista pubblica. Gli avvocati della donna hanno affermato che l'ex modella ha sperimentato "depressione, pensieri invadenti, considerato il suicidio, abusato di alcol, ha avuto difficoltà a mantenere rapporti personali e lavoro" sulla scia del presunto attacco, affetta da disturbo da stress post-traumatico, aggiungendo che l'accordo del 2010 sarebbe stato firmato "sotto costrizione".

"Nego fermamente le accuse che vengono lanciate contro di me. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò in cui sono e in cui credo", ha dichiarato Ronaldo, insistendo sul fatto che quanto accaduto tra i due fosse stato tutto un atto consensuale.