Trovate antiche reliquie funebri in 110 tombe dell'era faraonica egizia

L'Egitto ha cercato pubblicità per le sue recenti scoperte archeologiche, nella speranza di rilanciare interesse per il suo settore turistico, paralizzato dalla pandemia di coronavirus. Di conseguenza, il 3 aprile si è tenuta un'ostentata parata per spostare 22 mummie reali nel museo nazionale di civiltà egizia appena aperto nella capitale.

Gli archeologi egiziani hanno fatto una scoperta notevole, dissotterrando 110 tombe funerarie in un antico sito nel delta del Nilo, secondo un annuncio fatto martedì dal ministero del Turismo e delle Antichità egiziano.

Il sito archeologico di Koum el-Khulgan nella provincia di Dakahlia, a circa 150 chilometri a nord-est del Cairo, contiene tombe di forma diversa che nascondono i resti di adulti e bambini, attrezzature funerarie e oggetti in ceramica.

68 tombe ovali sono state datate al periodo predinastico, che va dal 6000 al 3150 a.C. con l'incursione della prima dinastia dell'Egitto faraonico, secondo il ministero.

Un'era antica conosciuta come il Secondo Periodo Intermedio (1782-1570 a.C.), quando il popolo semitico di Hyksos governò l'antico Egitto, si riflette in 37 tombe rettangolari. Il periodo di Naqada III, circa 3200-3000 a.C., si riflette nelle restanti cinque tombe di forma ovale.

Pletora di reperti dell'era faraonica

La scoperta arriva sulla scia di un affascinante ritrovamento all'inizio di aprile, pubblicizzato come il "secondo più importante" dalla tomba di Tutankhamon.

"città perduta" di 3.000 anni

Unaè stata trovata avvolta dalle sabbie di Luxor, nell'iconica Valle dei Re della Valle del Nilo. Conosciuta come "l'ascesa di Aton", la città risale al regno di Amenhotep III, stimato intorno al 1390 a.C.

Notevoli reperti archeologici comprendevano gioielli, ceramiche colorate, amuleti a forma di scarabeo e mattoni di fango con sigilli di Amenhotep III, secondo il famoso egittologo Zahi Hawass, che ha detto in una dichiarazione:

"Molte spedizioni straniere hanno cercato questa città e non l'hanno mai trovata."

L'ex ministro delle Antichità ha aggiunto che la sua squadra "si aspetta di scoprire tombe incontaminate piene di tesori".

"La scoperta di questa città perduta è la seconda scoperta archeologica più importante dalla tomba di Tutankhamon", ha detto Betsy Bryan, professore di arte e archeologia egiziana alla Johns Hopkins University di Baltimora.

La recente ondata di reperti dell'era faraonica arriva mentre il paese sta lottando per promuovere la sua sofferente industria turistica. La pandemia di Covid-19 ha ridotto le entrate turistiche a 801 milioni di dollari nei tre mesi dallo scorso luglio, rispetto ai 4,2 miliardi nello stesso trimestre di un anno prima, secondo la banca centrale, come citato da Bloomberg.

Vista come alimentazione di questi ambiziosi piani è stata la recente parata, ostentatamente coreografata, del 3 aprile per spostare le mummie di 18 faraoni e altri quattro reali dal Museo Egizio che si affaccia su Piazza Tahrir al museo nazionale di civiltà egizia appena aperto nel quartiere Fustat del Cairo.

Egypt mummies pass through Cairo in lavish paradehttps://t.co/QvJq27wN7O pic.twitter.com/nSxuHl1LfL — BBC News (World) (@BBCWorld) April 4, 2021

La processione di camion, adornati con disegni per assomigliare ad antiche barche usate per trasportare faraoni deceduti alle loro tombe, ha trasportato in ordine cronologico, dalla più antica alla più 'recente', le mummie in casse speciali climaticamente controllate e che assorbivano gli urti, per evitare di danneggiare il prezioso contenuto.

La maggior parte delle mummie appartengono al Nuovo Regno, che governò l'Egitto tra il 1539 a.C. e il 1075 a.C., secondo il ministero delle Antichità.