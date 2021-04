Duchessa Kate rammaricata di essere stata coinvolta nella "soap opera" di Harry e Meghan

Secondo le fonti, né il principe William né sua moglie Kate volevano "fomentare la telenovela" del principe Harry e Meghan Markle riguardo al loro allontanamento dalla famiglia reale. In particolare si dice che la Duchessa di Cambridge rimpianga di essere stata "coinvolta" in questa storia nonostante la sua stretta relazione con il Duca di Sussex.

Va notato che le relazioni sono ancora tese nella famiglia reale. Il principe Harry ha incontrato la famiglia reale per la prima volta dalla scandalosa intervista con Oprah Winfrey al funerale di suo nonno, il principe Filippo, che si è svolto nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. I giornalisti non sono stati autorizzati a partecipare alla cerimonia, ad eccezione delle emittenti in diretta.

In chiesa erano presenti solo 30 persone, conformemente alle misure anti-Covid in vigore nel Paese. Secondo i piani precedenti, 800 persone dovevano essere invitate al funerale del principe Filippo, ma la pandemia ha contribuito a ridimensionare la cerimonia d'addio al principe Filippo.

È stato in questo triste evento che i media hanno notato che Kate agiva come una "mediatrice". I principi Harry e William sono stati visti parlare insieme al funerale del nonno, il principe Filippo. La moglie di William, Kate Middleton, si unì a loro. La conversazione è avvenuta quando hanno lasciato la Cappella di San Giorgio, dove si stavano svolgendo i funerali. Secondo il portale britannico Express, non era scontato se i fratelli avessero parlato tra di loro, visti i recenti eventi che circondavano il principe Harry.

Le speculazioni che i fratelli non si sarebbero parlati sono state supportate anche dal fatto che durante la cerimonia funebre non hanno seguito la bara del nonno fianco a fianco, ma c'era un'altra persona che si frapponeva.

Situazione tesa nella famiglia reale britannica dopo intervista di Meghan e Harry con Oprah Winfrey

Il polverone attorno alla famiglia reale britannica è stato sollevato dall'intervista dei duchi del Sussex con la presentatrice americana Oprah Winfrey. I coniugi allontanatisi da Londra hanno rilasciato diverse dichiarazioni sensazionali che hanno avuto un effetto spiacevole sulla famiglia reale e sull'immagine della monarchia britannica. Ad esempio Meghan Markle ha detto in un'intervista che uno dei parenti del marito era preoccupato per il colore della pelle del loro bambino (Oprah in seguito ha chiarito che non era la regina Elisabetta II o suo marito, il principe Filippo).

Tuttavia, il fratello di Harry, il principe William, ha commentato brevemente la situazione, negando che la famiglia reale fosse razzista. Ma ha ammesso che non parlava con suo fratello da molto tempo.