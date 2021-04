Verso il via libera del Parlamento Ue al passaporto sanitario: ecco come funzionerà

Il Parlamento europeo si prepara ad approvare il passaporto sanitario che permetterà di spostarsi liberamente all'interno dell'Ue: per viaggiare servirà il certificato di avvenuta vaccinazione, di guarigione dal Covid o un tampone negativo.

È atteso per la serata di oggi l’ok dell’Europarlamento al “passaporto vaccinale” europeo. Si tratterà, come era trapelato su diversi media nelle scorse settimane, di un documento che certifica l’immunità al virus, il cui scopo sarà quello di facilitare gli spostamenti all’interno dell’Ue.

Per viaggiare, quindi, bisognerà essere in possesso del pass che conferma l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal virus avvenuta negli ultimi sei mesi, o il risultato negativo del tampone effettuato entro un certo lasso di tempo.

Ad avanzare per prima la proposta, al fine di rilanciare il turismo, era stata la Grecia. Poi il commissario europeo al Mercato interno, responsabile della campagna vaccinale in Europa, Thierry Breton, aveva annunciato ai media francesi che il documento sarebbe stato introdotto nel Vecchio Continente a partire da metà giugno.

Il “passaporto”, aveva detto, funzionerà con “un Qr code” che indicherà “i dati della persona, il tipo di vaccino ricevuto, se è stata contratta la malattia e se si hanno gli anticorpi”.

"Non ci sarà l'obbligo di vaccinarsi per viaggiare"

“Quello che la Ue propone è uno strumento per standardizzare i certificati che già oggi vengono richiesti per viaggiare, cosa caldeggiata anche dal nostro settore turistico per scongiurare pass bilaterali tra singoli paesi che taglierebbero fuori l’Italia dai flussi turistici di quest’estate”, ha chiarito Vincenzo Sofo, eurodeputato del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei.

“Scongiurata dunque, salvo nuove proposte, - prosegue - l’introduzione di un passaporto vaccinale, i veri punti sui quali bisogna sorvegliare a mio avviso sono due: evitare che uno strumento di emergenza diventi la regola, motivo per cui abbiamo chiesto di esplicitare in modo inequivocabile che l’uso di questo pass cesserà appena finita l’emergenza Covid e tutelare la privacy dei cittadini impedire l’uso o la cessione dei dati personali a soggetti privati o pubblici per scopi diversi da quello sanitario, motivo per cui già ho presentato un’interrogazione per far definire nel dettaglio chi e come gestirà le infrastrutture digitali di questo pass”.

Nelle scorse settimane aveva presentato un’interrogazione per chiedere alla Commissione europea di escludere l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per i cittadini europei.

“Da palazzo Berlaymont – dice Sofo a Sputnik Italia – lo hanno confermato, chiarendo che non ci sarà nessun obbligo di essere vaccinati per viaggiare, ma come gruppo Ecr abbiamo presentato un emendamento per rendere questo passaggio ancora più esplicito nel testo del progetto”.

"Con tracciamento si garantisce la ripresa"

La nascita del passaporto vaccinale europeo è “un indubbio successo, a cui la nostra delegazione ha contribuito in modo decisivo”, ha detto l’europarlamentare del Pd Giuseppe Ferrandino, citato da La Stampa. “Grazie ad un tracciamento sicuro degli spostamenti all'interno degli stati dell'Unione – ha spiegato l’esponente Dem - consentirà la ripresa di molte attività ormai, da più di un anno, in crisi per l'emergenza pandemica”.

Favorevole al passaporto vaccinale anche Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia ed ex presidente del Parlamento Ue.

La questione della privacy e del coordinamento tra Stati

Resta però, come avevano anticipato alcuni quotidiani nei giorni scorsi, il nodo della protezione dei dati personali. Tra le proposte per garantire la privacy c’è quella di utilizzare una particolare sistema di crittografia.

Un’altra questione da affrontare sarà quella del riconoscimento del pass in tutti i Paesi europei, il che presuppone un coordinamento preciso ed efficace tra gli Stati membri.