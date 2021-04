Covid, ad Amsterdam arrestate circa 50 persone per festeggiamenti nel giorno del re - Video

La polizia di Amsterdam ha arrestato circa 50 persone durante i festeggiamenti nel Giorno del Re, che si celebra in occasione del compleanno di re Guglielmo Alessandro il 27 aprile. La gente non aveva rispettato le richieste delle autorità di mantenere il distanziamento sociale e l'autoisolamento per contrastare la diffusione del Covid.

La notizia è stata riportata NH Nieuws. Inoltre le forze dell'ordine hanno sciolto diverse party e multato i loro partecipanti.

Il 27 aprile, migliaia di cittadini olandesi sono scesi in piazza per celebrare il Giorno del Re nonostante le restrizioni "anti-Covid". I parchi di Amsterdam erano sovraffollati e la gente non rispettava la misura anti-contagio del distanziamento sociale.

Le autorità di Amsterdam e Utrecht avevano esortato i residenti di altre città a non recarsi nei loro comuni e a rimanere al proprio domicilio.

Il Giorno del Re nei Paesi Bassi si celebra il 27 aprile. In questo giorno gli olandesi si vestono con abiti arancioni, che è il colore della famiglia della dinastia Orange. Tradizionalmente vengono organizzati concerti e fiere per questo giorno, così come da celebrazioni pubbliche.