Questa è la console di gioco più popolare della storia

Alla fine di marzo 2021, la compagnia giapponese Sony è stata in grado di vendere circa 8 milioni di console PlayStation 5. Lo ha riferito The Verge in riferimento al rapporto trimestrale della società.

La maggior parte delle vendite globali di Sony è stata effettuata entro la fine del 2020, con 4,5 milioni di console. L'aumento delle vendite quest'anno è trattenuto dalla mancanza di PlayStation 5 in tutti i mercati, con i giocatori che devono stare in fila per mesi per ottenere la console.

Negli Stati Uniti, PlayStation 5 è stata riconosciuta come la console più venduta nella storia per 5 mesi: nel più grande mercato di giochi del mondo non sono mai state vendute così tante console né per quantità né per termini monetari.

La vendita della console PlayStation 5 rimane scarsa in Russia: il gadget, le cui vendite sono iniziate a novembre 2020, non può ancora essere acquistato sul mercato libero. La console è offerta in preordine: la versione con un'unità floppy costerà 49.990 rubli (circa 550 euro).