Medico smentisce cinque miti popolari sul mangiare la sera

Mangiare tanto o poco? Saltare il pasto? Dolce o non dolce? Sono molte le domande che le persone hanno sul regime da seguire per la cena, soprattutto se si vuole perdere peso. Un medico ha offerto il proprio consiglio professionale a riguardo.

La nutrizionista e dietologa americana Rachel Paul ha parlato su Instagram dei miti che riguardano il mangiare dopo le 17.

Ha notato che molte persone che cercano di perdere peso cercano di non aggiungere spezie e salse ai loro piatti. Tuttavia, secondo il nutrizionista, questo è sbagliato. Paul crede che sia importante godersi il cibo, quindi consiglia di utilizzare diversi esaltatori di sapidità in piccole quantità.

Inoltre, la nutrizionista ritiene che mangiare troppo poco per cena sia dannoso. Consiglia di includere nella dieta serale cibi, verdure e grassi vegetali ad alto contenuto proteico.

Tuttavia, ha sottolineato che i dolci non sono vietati nelle ore serali, ma dovrebbero adattarsi all'apporto calorico giornaliero che si segue.

Paul ha anche esortato ad andare a letto alla stessa ora ogni giorno e cercare di rispettare la dieta. Secondo lei, il malessere dovuto alla mancanza di sonno sano e alla stanchezza contribuisce al desiderio di mangiare qualcosa di poco salutare.

La nutrizionista ha concluso che non bisognerebbe digiunare se ha mangiato troppo la sera prima, dal momento che "non funziona".

In precedenza, la nutrizionista Paula Norris ha dato consigli su come perdere peso senza ridurre le dimensioni delle porzioni. Ha consigliato di sostituire alcuni degli ingredienti con altri meno nutrienti. Ad esempio, dimezzare la quantità di carne macinata in piatti come gli spaghetti alla bolognese e rimpiazzarli invece con fagioli neri o rossi.