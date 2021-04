"Misteriosa" barca fantasma spiaggiata in Australia - Foto

Rinvenuto un misterioso vascello sulla costa australiana, non adibito però a contenere persone e con un pannello solare al posto della vela.

In Australia, una "misteriosa" barca fantasma è stata portata dalle onde in spiaggia, come ha riportato lo NZ Herald.

È stata trovata nella baia di Waratah, nello stato della Victoria. Secondo la polizia locale, la barca "molto strana" è ricoperta da teredini e altre conchiglie.

Successivamente è emerso che si trattava di un un drone di ricerca Saildrone, uno dei tre lanciati da una società californiana nel 2019 a New York per effettuare ricerche nell'emisfero australe.

Alla fine del 2019 si era perso il suo segnale. Gli scienziati hanno supposto che il drone si fosse scontrato con un iceberg nell'area del Sud America. Tuttavia, si è scoperto che la nave è rimasta alla deriva per 18 mesi fino a quando non è stata lavata sulla costa australiana.

I droni Saildrone pesano 450 chilogrammi e sono lunghi sette metri.