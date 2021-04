Telegram, annunciata una nuova funzionalità

Telegram aggiungerà video alle chat vocali a partire da maggio, rendendolo una potente piattaforma per videochiamate di gruppo, ha scritto il fondatore del messenger Pavel Durov nel suo canale.

"Condivisione dello schermo, crittografia, cancellazione del rumore, supporto per personal computer e tablet: tutto ciò che ci si può aspettare da un moderno strumento di videoconferenza, ma con un'interfaccia utente, velocità e crittografia a livello di Telegram. Restate aggiornati!", ha scritto.

Inoltre ha notato che due nuove versioni web di Telegram - WebK e WebZ - vengono utilizzate nel modo più comodo possibile da dispositivi diversi.

"Potete accedere istantaneamente alle vostre chat dal vostro cellulare e personal computer direttamente dal vostro browser web. Non serve nessun download, nessuna installazione", ha aggiunto Durov.

"anni luce" avanti

Ha notato che queste versioni web di Telegram sonorispetto a quello che qualsiasi altro social network su internet ha da offrire. L'azienda sta attualmente testando una versione funzionale interna delle videochiamate web, che si prevede di aggiungere nel prossimo futuro.

Il fondatore del messenger, Pavel Durov aveva annunciato in precedenza il lancio della sua piattaforma pubblicitaria Telegram quest'anno. Allo stesso tempo ha assicurato che la monetizzazione verrà coperta dalle nuove funzioni a pagamento per i team aziendali, e gli attuali servizi ordinari per gli utenti rimarranno gratuiti e non ci sarà ancora pubblicità nelle chat personali e di gruppo.

