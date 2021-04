La Russia espellerà quattro diplomatici della Lettonia, Lituania e Estonia

Due dipendenti dell'ambasciata lituana, un dipendente delle missioni diplomatiche di Lettonia ed Estonia e tre slovacchi e lasceranno la Russia entro una settimana, ha riferito il ministero degli Esteri russo.

Mosca ha espresso una forte protesta ai rappresentanti di questi Paesi che, in precedenza, hanno dichiarato diversi russi personae non gratae per solidarietà con la Repubblica Ceca.

Misure analoghe sono state adottate anche da Stati Uniti, Bulgaria, Ucraina, Polonia e Romania.

Le relazioni tra Mosca e Praga sono in grave crisi, con le parti che hanno espulso decine di persone dopo che le autorità ceche hanno accusato la Russia di essere coinvolta negli attentati del 2014 di un deposito di armi a Vrbetice.

In alcuni casi, l'espulsione faceva parte della politica delle sanzioni, in altri c'erano accuse di spionaggio, mentre in altri ancora le agenzie hanno fatto riferimento alla Convenzione di Vienna, che consente di non indicare i motivi.