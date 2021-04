Direttore Centro Gamaleya sicuro, vaccino russo "Sputnik V" efficace contro variante indiana

"Il vaccino Sputnik V risulterà efficace anche contro la variante indiana, perché la doppia vaccinazione con Sputnik V dà un alto livello di immunoglobuline protettive, anche se cambia l'antigene", ha detto Ginzburg.

In precedenza gli scienziati avevano identificato una nuova variante del coronavirus - B.1.618 - nello Stato dell'India orientale del Bengala occidentale. Questo nuovo ceppo di coronavirus è caratterizzato da una tripla mutazione e può diffondersi più velocemente, secondo il professore indiano di epidemiologia Madhukar Pai. Il nuovo ceppo B.1.618 è la seconda linea di coronavirus ad essere identificata in India, la prima è B.1.617, nota anche come variante a doppia mutazione del coronavirus.

La variante indiana a quanto pare è arrivata anche in Italia: ieri il governatore del Veneto Luca Zaia aveva segnalato che a Bassano erano stati rilevati 2 casi di questo nuovo ceppo.