Oltre il 50% dei moldavi contrario all'adesione alla NATO

Si terrà domenica prossima un referendum sull'adesione della Moldavia alla NATO, e, secondo il sondaggio, sarà sostenuto soltanto dal 24,6% dei moldavi (26,5% lo scorso febbraio). Il 52,2% sostiene che il paese non dovrebbe aderire al blocco politico-militare, un po' meno che a febbraio, quando era al 54%.

Il 10,4% ha dichiarato che non parteciperà al plebiscito (contro il precedente 9,8%). Il 7,5% non sapeva come definire il proprio atteggiamento (3,2% in più). Il 5,3% ha risposto di non sapere cosa rappresenti la NATO stessa (6,5% prima).

L'Associazione dei Sociologi e Demografi moldava ha condotto un'indagine tra l'8 e il 20 aprile, coprendo 1.187 persone residenti in 95 centri popolati. Il margine di errore statistico è del 3%.

La Moldavia ha uno status neutrale, secondo la sua Costituzione, ma dal 1994 collabora con la NATO nell'ambito di un piano individuale. Un centro di informazione dell'Alleanza Atlantica opera nella capitale moldava ed è stato aperto un ufficio per i collegamenti NATO nel dicembre 2017.