Covid-19, Russia: 4.779.425 contagi (+8.053), 108.980 decessi (+392), 4.402.678 guarigioni (+8.039)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 8.053 nuovi contagi da coronavirus, il numero più basso dal 27 settembre scorso.

Il giorno prima, 8.840 persone sono state infettate. Il tasso di crescita è stato dello 0,17%. In 1.041 persone che si sono ammalate (12,9%) non c'erano sintomi. Rilasciate dopo il trattamento 8.039 persone, mentre non c'è stato modo di salvarne 392.

Il numero totale di infezioni da coronavirus in Russia dall'inizio della pandemia ha raggiunto 4.779.425. Sono stati curati 4.402.678 pazienti e 108.980 sono morti.

Secondo l'OMS, ci sono più di 146,8 milioni di casi in tutto il mondo. Stando alle statistiche della Johns Hopkins University, questo numero ha superato i 147,8 milioni. Più di 3,1 milioni di persone sono morte.

Gli Stati Uniti, l'India, il Brasile e la Francia sono i più colpiti dall'infezione. La Russia è al quinto posto, seguita da Turchia, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Germania.