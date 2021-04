Novità su Telegram: ora si può effettuare pagamenti in qualsiasi chat

L'azienda osserva che i commercianti possono accettare i pagamenti con carta di credito in qualsiasi chat già a partire da oggi. Inoltre, l'opzione sarà disponibile anche su canali e gruppi.

"Abbiamo aggiunto per la prima volta il supporto ai pagamenti nel 2017. I bot per i pagamenti hanno permesso agli utenti di pagare in modo sicuro beni e servizi senza uscire dall'app", si legge in una nota.

Per effettuare il pagamento si può utilizzare qualsiasi applicazione, comprese le app desktop. Gli utenti hanno anche la possibilità di aggiungere una mancia o sostenere i loro artisti, negozi o fattorini preferiti.

"Questa è una piattaforma gratuita e attenta alla privacy - Telegram non prende nessuna commissione, e non conserva alcuna informazione sul pagamento. Le informazioni della carta di credito vengono inviate direttamente al fornitore dei pagamenti e le informazioni di spedizione vengono condivise con il commerciante in modo che possa inviarti la merce", aggiunge Telegram.

E' possibile iniziare ad utilizzare la piattaforma per i pagamenti senza dover ottenere approvazioni da Telegram. Tutte le informazioni sono disponibili nel Manuale dei pagamenti.