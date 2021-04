Vaccini, intervallo tra le due dosi di Sputnik V potrebbe essere aumentato a 3 mesi

Il capo dell'istituto in cui è stato sviluppato il vaccino in tal modo ha risposto alla domanda dei partner stranieri se fosse possibile estendere il periodo tra l'iniezione della prima dose e di quella seconda.

"Riteniamo possibile aumentare l'intervallo da 21 giorni inizialmente stabiliti a tre mesi. Tale aumento dell'intervallo non avrà effetti sulla forza della risposta immunitaria provocata dal nostro vaccino, e in un numero di casi la renderà più forte e duratura", ha affermato Gintsburg, le cui parole sono citate in un post sul canale ufficiale di Sputnik V su Telegram.

Gintsburg ha spiegato che tale conclusione è stata fatta in base all'esperienza dell'uso di vaccini con piattaforma adenovirus analoga, nonché delle campagne di vaccinazione di massa di successo della popolazione in Russia e in molti paesi stranieri.

© Foto : Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino / Andrea Costa I medici di San Marino con il vaccino russo Sputnik V

Il vaccino Sputnik V

L'11 agosto 2020 la Russia ha registrato il suo primo vaccino contro il Covid-19, lo Sputnik V, sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya".