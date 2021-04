Gran Bretagna, archeologi scoprono un'impronta digitale di 5.000 anni fa

Gli archeologi britannici affermano di aver scoperto un'impronta digitale vecchia di 5.000 anni durante l'esame di una vasta collezione di ceramiche neolitiche. I ricercatori dicono che potrebbe essere stata lasciata nel momento in cui un artigiano stava modellando l'argilla bagnata.

L'impronta è stata notata per la prima volta da un maestro di ceramica che stava esaminando pezzi di ceramica. I ricercatori hanno quindi utilizzato l'imaging di trasformazione della riflessione dell'improna per apprendere maggiori dettagli al riguardo. La tecnica prevede l'acquisizione di più fotografie in condizioni di luce variabili, che vengono quindi combinate utilizzando un software del computer per formare un modello altamente dettagliato di un oggetto.

Gli archeologi si aspettano che ulteriori analisi rivelino il sesso e l'età della persona che ha lasciato l'impronta digitale.

"Lavorando su un sito di così alto livello come il Ness di Brodgar, con i suoi splendidi edifici e la straordinaria gamma di manufatti, può essere fin troppo facile dimenticare le persone dietro questo incredibile complesso. Ma questa scoperta riporta davvero queste persone indietro Anche se trovare l'impronta delle impronte digitali non avrà un impatto enorme sul nostro lavoro, ci offre un legame molto personale e toccante con le persone delle Orcadi nel periodo neolitico, 5.000 anni fa ", ha affermato il direttore degli scavi Nick Card.

Nei giorni scorsi il Sun aveva riferito del ritrovamento in uno sperduto paesino di Heytesbury, in Gran Bretagna. del di resti umani che sembrerebbero appartenere a cinque persone, tre adulti e due bambini, vissuti nel V secolo D.C.

La singolare scoperta è stata fatta da due operai edili nel corso di lavori per l'edificazione di una struttura per il drenaggio.