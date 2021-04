Indonesia, trovato il sottomarino affondato: morti i 53 membri dell'equipaggio

Il sottomarino indonesiano era sparito dai radar nella giornata di mercoledì per poi essere dichiarato affondato nella mattinata odierna.

Tutte le 53 persone a bordo del sottomarino indonesiano KRI Nanggala-402 sono decedute, ha confermato domenica il comandante delle forze armate nazionali indonesiane Hadi Tjahjanto in seguito al ritrovamento del relitto del sottomarino.

"C'erano i resti del KRI Nanggala 402: era spezzato in tre parti", ha aggiunto il capo di stato maggiore della Marina Yudo Margono.

In mattinata il presidente del Paese ha confermato che lo stato della nave, scomparsa vicino a Bali, era stato modificato in "affondato" e aveva espresso profondo dolore per la tragedia.

La scomparsa del KRI Nanggala-402

Il sottomarino di fabbricazione tedesca, KRI Nanggala-402, trasportava 53 persone, quando è scomparso nel mare di Bali nella giornata di mercoledì

Secondo la marina, è stato scoperto a una profondità di 850 metri e si ritiene che l'approvvigionamento di ossigeno nel sottomarino si sia esaurito sabato mattina.