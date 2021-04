Sottomarino indonesiano dichiarato "affondato": nessuna speranza per i 53 marinai

Il sottomarino indonesiano, che stava conducendo delle esercitazioni vicino all'isola di Bali, mercoledì non è riuscito a contattare la Marina indonesiana, con i militari hanno successivamente scoperto detriti dalla nave durante un'operazione di ricerca.

La Marina indonesiana ha confermato che il sottomarino scomparso vicino a Bali è affondato, ha dichiarato il presidente Joko Widodo.

"L'esercito e la marina hanno cambiato lo stato del sottomarino KRI Nanggala 402 dall'aver perso il contatto all'essere 'affondato'", sono state le parole di Widodo alla stampa

Il capo dello stato ha quindi espresso "profondo dolore per questa tragedia, in particolare per le famiglie dell'equipaggio del sottomarino".

© REUTERS / FACEBOOK/NG ENG HEN Le operazioni di ricerca del sottomarino indonesiano KRI Nanggala 402

Per quanto riguarda le possibilità che qualcuno dei marinai presenti a bordo del KRI Nanggala possa essere ancora vivo, il capo della Marina Yudo Margono ha escluso tale eventualità, sottolineando che "non c'è speranza di trovare sopravvissuti tra i 53 membri dell'equipaggio".

Il sottomarino di fabbricazione tedesca, KRI Nanggala-402, trasportava 53 persone, quando è scomparso nel mare di Bali. Secondo la marina, è stato scoperto a una profondità di 850 metri (circa 2.800 piedi) e si ritiene che l'approvvigionamento di ossigeno nel sottomarino si sia esaurito sabato mattina.