Pentagono: Al-Qaeda rappresenta ancora una minaccia per il personale americano in Afghanistan

Per la Difesa americana Al-Qaeda continuerebbe ad interfacciarsi con i talebani, rappresentando così un fattore di rischio per le truppe ancora presenti in Afghanistan.

Al-Qaeda continua a rappresentare una minaccia per il personale statunitense rimasto in Afghanistan attraverso i suoi rapporti con con i talebani, ha affermato il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in un rapporto al Congresso intitolato "Migliorare la sicurezza e la stabilità in Afghanistan".

"L'affiliata regionale di Al-Qaeda, AQIS [al-Qaeda nel subcontinente indiano] rappresenta una minaccia per il personale statunitense e gli alleati in Afghanistan attraverso la sua continua interazione con i comandanti talebani locali", si legge nel rapporto della difesa USA.

Il rapporto del Pentagono al Congresso afferma che al-Qaeda è stata indebolita in Afghanistan, ma avverte altresì che il gruppo terroristico resta ancora pienamente in grado di attaccare gli americani nel paese.

"I leader rimanenti di Al-Qaeda rappresentano una minaccia limitata per le forze statunitensi e della coalizione in Afghanistan perché i leader si concentrano principalmente sulla sopravvivenza", si legge ancora nel documento.

L'annuncio di Biden sull'Afghanistan

All'inizio di questo mese, il presidente Joe Biden ha approvato il ritiro completo delle truppe dall'Afghanistan entro l'11 settembre, dopo quasi 20 anni continuativi di intervento militare americano.

Biden ha sostenuto che lo scopo principale dell'invasione statunitense del paese nel novembre 2001, ovvero prevenire futuri attacchi terroristici nella patria americana, è stato raggiunto.