Von der Leyen ottimista su immunizzazione COVID-19 nell'UE: possibile vaccinare il 70% entro luglio

"Grazie a partner forti e affidabili come Pfizer e BioNTech, la vaccinazione nell'UE sta accelerando", ha affermato Ursula von der Leyen in una conferenza stampa sugli esiti della sua visita ad uno stabilimento per la produzione dei vaccini Pfizer nella città Puurs, in Belgio.

"All'inizio abbiamo riscontrato dei problemi con le consegne, ma siamo riusciti a contrastarli. Sono convinta che avremo abbastanza dosi per vaccinare il 70% della popolazione adulta nell'UE già a luglio", ha aggiunto.

La presidente della Commissione Europea ha osservato che alla data di oggi nell'UE sono state consegnate 150 milioni di dosi di vaccini e 123 milioni di persone lo hanno ricevuto.

I prossimi obiettivi

La campagna di immunizzazione della popolazione dei paesi europei contro il coronavirus è stata avviata a fine dicembre. A marzo von der Leyen aveva dichiarato che l'UE potrebbe raggiungere la soglia del 70% di popolazione adulta vaccinata entro la fine di quest'estate, obiettivo svelato in un'intervista a La Repubblica a gennaio.

Con la dichiarazione di oggi Ursula von der Leyen cambia la sua previsione riguardo la vaccinazione del 70% della popolazione adulta nei paesi dell'UE.