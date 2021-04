Covid-19, l'India segna un nuovo record mondiale di contagi: 332.730 in 24 ore

Per il secondo giorno consecutivo l'India tocca il primato mondiale di infezioni in un giorno. Nel Paese è boom di casi dovuti alla seconda ondata di contagi.

L'india ha toccato per il secondo giorno consecutivo il più alto numero giornaliero di contagi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 332.730 casi di positività, un nuovo record mondiale dopo il picco di 315 mila infezioni segnato solo il giorno prima, secondo i dati riportati nell'ultimo bollettino.

La curva dei epidemiologica nel Paese è in crescita esponenziale e rivela un boom di casi di positività, che ha portato il bilancio dei contagi a superare quota 16 milioni dall'inizio della pandemia. Le vittime delle ultime 24 ore sono 2.636, per un totale di 186.920 decessi.

Per quanto riguarda i decessi, invece, è quarto

L'India è il secondo Paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti, seguito da Brasile e Francia, secondo i dati riportati dalla John Hopkins University.dopo Stati Uniti, Brasile e Messico.

L'Italia è sesta, dopo la Gran Bretagna.

In tutto il mondo il numero di contagi sfiora quota 145 milioni, mentre i decessi dovuti al Covid-19 superano i 3 milioni di morti.