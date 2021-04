Durante breve soggiorno nel Regno Unito Harry ha parlato 2 volte con la regina

Il principe Harry aveva fatto ritorno nel Regno Unito per partecipare ai funerali del nonno, il principe Filippo.

Omid Scobie, giornalista e scrittore amico di Meghan Markle e co-autore della sua discussa biografia "Finding Freedom" che ha fatto tremare Buckingham Palace, ha parlato con il Daily Mail del soggiorno britannico dell'ex principe Harry, giunto nel suo Paese per commemorare e partecipare ai funerali del principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile a 99 anni.

Al tabloid Scobie ha rivelato che Harry ha avuto almeno 2 colloqui con la regina Elisabetta, senza tuttavia affrontare le questioni più spinose della Royal Family, ovvero il ritiro dalle funzioni reali dei duchi del Sussex e la famosa intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey.

"Sabato scorso, è riuscito a rompere il ghiaccio, in vista di future conversazioni, ma le questioni più importanti non sono state affrontate in profondità. La famiglia si è semplicemente concentrata sui temi del momento", ha detto Scobie, aggiungendo che l'obiettivo del viaggio di Harry era quello "rendere omaggio al nonno" scomparso e di "stare vicino a sua nonna e ai suoi parenti".

Successivamente il New York Post ha scritto che il principe Harry ha saltato il 95° compleanno della nonna, la regina Elisabetta, avvenuto il 21 aprile, facendo ritorno in California da sua moglie a bordo di un volo dell’American Airlines. Ora, conformemente alle leggi locali anti-Covid, si trova in quarantena nella sua abitazione a Montecito.