OMS afferma che a maggio è prevista ispezione congiunta della produzione degli impianti Sputnik V

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), visiteranno insieme i laboratori in cui viene prodotto il vaccino russo Sputnik V contro la Covid-19. La visita avrà luogo tra il 10 maggio e il mese di giugno, lo ha detto giovedì a Sputnik un rappresentante dell'OMS.

"Le ispezioni sulle buone pratiche cliniche sono state intraprese in aprile da un team congiunto EMA/OMS. Le ispezioni in loco sulle buone pratiche di fabbricazione dovrebbero aver luogo dal 10 maggio alla prima settimana di giugno, le quali sono le date che sono state concordate con il produttore”, ha detto il rappresentante.

Sia l'OMS che l'EMA stanno ricevendo altri dati dal Gamaleya Center, lo sviluppatore di Sputnik V, che parte del tipico processo di revisione continua applicato agli altri vaccini, ha aggiunto il rappresentante.

Il viceministro degli Esteri russo, Sergey Vershinin, questa mattina aveva dichiarato, al termine di un incontro con il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom, che il vaccino Sputnik V potrebbe ricevere l'approvazione dell'Organizzazione mondiale della sanità entro alcune settimane dalla missione dell'OMS, il cui arrivo nel paese è prevista per maggio.

Sputnik V, il primo vaccino contro il coronavirus registrato al mondo, è stato approvato per l'uso di emergenza in 60 paesi in tutto il mondo. Secondo un'analisi ad interim dello studio pubblicato su The Lancet, il vaccino ha un'efficacia del 91,6%.