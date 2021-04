Pfizer scopre falso vaccino Covid-19 in Messico e Polonia

La società statunitense Pfizer ha trovato in Messico e Polonia versioni false del suo vaccino contro il Covid-19, ha riportato il Wall Street Journal.

Secondo il quotidiano, in Messico circa 80 persone hanno ricevuto un falso vaccino rilasciato al posto di Pfizer/BioNTech per un costo approssimativo di mille dollari per dose. Secondo quanto riferito, le bottiglie trovate in Messico erano con un'etichetta falsa.

In Polonia, invece, il falso vaccino era probabilmente in realtà una cura contro le rughe. Come notato, le autorità polacche hanno affermato che nessuno ha avuto il tempo di ottenere il vaccino falso.

La pubblicazione ha sottolineato che le bottiglie sono state sequestrate dalle autorità in Polonia e Messico durante le indagini, dopo che Pfizer ha confermato che fossero false.