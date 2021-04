Ai partecipanti delle Olimpiadi di Tokyo e Pechino saranno proibiti gesti di protesta

Gli atleti che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Tokyo e Pechino non potranno esprimere la loro solidarietà con le proteste durante le gare e le cerimonie di premiazione, secondo l'ufficio stampa del Comitato Olimpico Internazionale.

In risposta a un appello per alleggerire la regola 50 della Carta Olimpica, che proibisce qualsiasi "manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale" nelle sedi olimpiche, è stato condotto un sondaggio tra gli atleti. Più di due terzi dei 3.547 sportivi intervistati hanno espresso il parere che tali azioni sul podio, sul campo di gara o in occasione di cerimonie ufficiali siano inappropriate. La Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale ha raccomandato di continuare a seguire la regola 50 e il Comitato Esecutivo del CIO ha sostenuto questa raccomandazione.

"La maggior parte degli atleti che hanno preso parte al sondaggio non ha ritenuto opportuno che gli sportivi esprimessero le proprie opinioni individuali durante la cerimonia di apertura, sul podio o sul campo", ha affermato il CIO in una nota.

Per la violazione della neutralità dello sport e dei Giochi Olimpici, sono previste sanzioni, che verranno chiarite nel prossimo futuro, tenendo conto del contesto rilevante di ogni singolo caso.

Le Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo sono state posticipate di un anno per la pandemia di coronavirus e si terranno dal 23 luglio all'8 agosto. Le Olimpiadi invernali del 2022 si terranno in Cina dal 4 al 20 febbraio.