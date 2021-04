Il caffè e come influenza il cervello

Gli scienziati hanno descritto per la prima volta in dettaglio i cambiamenti funzionali che si verificano nel cervello delle persone che consumano regolarmente caffè.

È stato scoperto che la caffeina rafforza le connessioni tra diverse parti del cervello, il che aiuta ad aumentare l'attenzione, la concentrazione, la memoria e la funzione cognitiva. I risultati dello studio sono stati pubblicati dalla rivista Molecular Psychiatry.

L'effetto della caffeina sulle prestazioni mentali è stato ripetutamente considerato in vari studi d'osservazione, i cui risultati hanno costantemente confermato che il caffè migliora l'attenzione e la vigilanza, aumenta le capacità motorie complessive, l'apprendimento e la memoria. È anche noto che la caffeina porta all'eccitabilità del sistema nervoso centrale, aumenta la resistenza fisica, normalizza l'ansia. Tuttavia, finora, le cause neurobiologiche di tutti questi effetti non sono state studiate nel dettaglio.

I ricercatori portoghesi della Facoltà di Medicina dell'Università del Minho, insieme ai colleghi danesi dell'Università di Aarhus, hanno utilizzato per la prima volta la tecnologia di risonanza magnetica funzionale (fMRI) per confrontare l'attività delle connessioni cerebrali in coloro che bevono caffè ogni giorno e in coloro che non lo bevono affatto. Il primo gruppo comprendeva 31 persone, il secondo 24.

"È la prima volta che l'effetto del consumo regolare di caffè sulla rete cerebrale è stato studiato a questo livello di dettaglio", ha detto un comunicato dell'Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC), che ha finanziato il lavoro, secondo il capo dello studio Nuno Sousa, professore presso la Scuola di Medicina dell'Università di Minho. "Utilizzando la tecnologia fMRI, siamo stati in grado di osservare l'effetto del caffè sulle connessioni funzionali e sulla struttura cerebrale, e abbiamo anche trovato differenze tra coloro che bevono regolarmente caffè e coloro che non lo bevono in tempo reale".

"Questi risultati, almeno in parte, hanno contribuito a spiegare a livello meccanicistico alcuni degli effetti del caffè osservati negli studi esistenti, come un migliore controllo motorio, vigilanza e memoria e migliori capacità di apprendimento", ha detto Souza.

I ricercatori hanno scoperto che negli amanti del caffè c'era un'elevata connessione tra talamo e cervelletto, responsabile del controllo motorio. Gli scienziati hanno anche osservato una maggiore attività dinamica tra diverse aree cerebrali e subcorticali del cervello - cervelletto, corpo striato, talamo, paraippocampo, e lobo occipitale inferiore e posteriore. Secondo i ricercatori, questa attività spiega effetti come una maggiore concentrazione e attenzione, nonché un migliore apprendimento e memoria.

È interessante notare che simili differenze strutturali nelle connessioni cerebrali sono state osservate nel secondo gruppo, in coloro che di solito non bevono caffè, poco dopo aver bevuto una tazza di questa bevanda. Quindi, i ricercatori concludono che i cambiamenti che la caffeina causa nel cervello hanno maggiori probabilità di avere vita breve.