Earth Day, primo giorno del summit internazionale sul clima

Iniziato il primo dei due giorni d'incontri del summit sul clima indetto dagli Stati Uniti, in concomitanza della 51esima edizione della Giornata Mondiale della Terra, quest'anno intitolata 'Restore our earth'.

Alle 8:00 ora locale di Washington avrà inizio il primo dei due giorni d'incontri del summit sul clima indetto dal presidente statunitense Joe Biden.

Al summit parteciperanno 40 tra capi di Stato e di governo, inviati speciali delle Nazioni Unite, capi di aziende e rappresentanti di organizzazioni a difesa del pianeta; anche papa Francesco interverrà all'incontro online.

Ad aprire la giornata d'incontri saranno il presidente Biden e la sue vice Kamala Harris. Interverrà anche Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, che in un precedente videomessaggio aveva dichiarato che il 2021 "dovrà essere l'anno dell'azione" per evitare il disastro climatico.

Il summit sarà suddiviso in 5 sessioni tematiche

Nella prima sessione, "Aumentare la nostra ambizione nei confronti del clima", si sottolineerà l'urgenza e la necessità di continuare a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius. Durante questa sessione, i leader politici dei vari paesi, tra i quali anche Mario Draghi, potranno soffermarsi sulla situazione del proprio paese e dimostrare le misure previste per sostenere il cambiamento.

finanze pubbliche per mitigare

cambiamento climatico

economia a emissioni zero

Nella seconda sessione, "Investire in soluzioni per il clima", si affronterà il tema dell'uso dellegli effetti del, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Si valuteranno inoltre dei 3.000 miliardi di dollari da investimenti privati per la transizione verso un'entro il 2050.

Nella terza sessione, "Adattamento e resilienza", si parlerà delle sfide di adattamento dei paesi all'impatto climatico, si analizzeranno alcuni approcci moderni e all'avanguardia, con particolare attenzione all'impegno di città, regioni, comunità indigene nel promuovere una resilienza sul campo.

Successivamente, si proseguirà sulla "Sicurezza climatica" dove si parlerà dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle postazioni militari, sulla sicurezza energetica ed economica dei paesi.

Infine, nella sessione di "Soluzioni basate su un approccio naturale" si parlerà di agricoltura sostenibile, riduzione della deforestazione, protezione della fauna marina e del sistema terreste.