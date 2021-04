Vaccini, capo OMS esprime interesse per l'ampio uso di Sputnik V

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso in un incontro a Ginevra con il viceministro degli esteri russo Sergey Vershinin il suo interesse per l'uso diffuso del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V. Lo ha riferito il ministero degli Esteri in un comunicato.