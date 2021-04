In Germania il Bundestag irrigidisce le misure anti-Covid sullo sfondo delle proteste

"342 deputati hanno votato a favore degli emendamenti, 250 contrari, 64 astenuti", ha comunicato l'ufficio stampa del Bundestag.

In mattinata si sono svolti diversi turni di votazione al Bundestag sugli emendamenti proposti dai gruppi d'opposizione al disegno di legge, tutti bocciati. La legge così come è stata approvata rafforza i poteri del governo federale per imporre misure restrittive nella lotta alla diffusione del coronavirus in Germania.

Le critiche dell'opposizione si sono focalizzate contro il coprifuoco nazionale notturno dalle 22 alle 5, la chiusura delle scuole e le restrizioni più severe sui negozi. Queste disposizioni possono essere attuate se il numero di nuovi pazienti in sette giorni supera, rispettivamente, 100, 165 e 150 persone ogni 100mila della popolazione. Queste norme rimarranno in vigore fino alla fine di giugno.

La nuova legge può entrare in vigore già a partire da sabato. Giovedì dovrà essere approvata dal Bundesrat, la camera degli Stati federali, dopodiché per essere approvata in via definitiva deve essere firmata anche dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.