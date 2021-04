Ex presidente Bush dichiara "nativista" il GOP sotto Trump, esorta: "Apriamo i confini"

Mentre l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama era conosciuto come il "deporter in chief", le deportazioni dell'immigrazione sotto il suo successore, Donald Trump, sono state inferiori a quelle del predecessore di Obama, George W. Bush, che ha creato l'Agenzia per l'immigrazione e le dogane.

Nella sua prima intervista televisiva degli ultimi tre anni, l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha criticato il percorso intrapreso dal Partito Repubblicano sotto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendolo "nativista" e "isolazionista".

Parlando con il conduttore del Today Show della NBC, Hoda Kotb, martedì, Bush ha descritto il Partito Repubblicano come "isolazionista, protezionista e in una certa misura nativista", affermando poi che "non è esattamente la mia visione".

Nel contesto della politica americana, il nativismo si riferisce a un movimento nazionalista xenofobo che sorse per la prima volta nel 1830 tra i timori che gli immigrati cattolici tedeschi e irlandesi avrebbero corrotto la morale e le istituzioni di un paese stabilito e fondato in gran parte da protestanti inglesi e scozzesi. Nel 21° secolo, il nativismo è associato alla politica "America First" di Trump, in particolare alla sua ostilità nei confronti dell'immigrazione proveniente dall’America Latina.

“People know that the trial has been conducted fairly and that rule of law reigns supreme.” -Former President George W. Bush on former police officer Derek Chauvin’s trial pic.twitter.com/fmE6xFw7Yq — TODAY (@TODAYshow) April 20, 2021

​Bush ha detto che, come molti ex presidenti degli Stati Uniti, ha generalmente cercato di astenersi dall'intervenire nella politica dei suoi successori. Ma ha fatto eccezione all'indomani dell'insurrezione dei seguaci di Trump del 6 gennaio 2021, quando Bush ha rilasciato una dichiarazione definendola "disgustosa" e ha affermato che potrebbe causare "gravi danni" al paese.

Bush ha ampliato quei pensieri martedì, dicendo a Hoda che "mi ha fatto star male", ma notando che "era ottimista sul fatto che saremmo sopravvissuti perché credo così fortemente nella stabilità istituzionale del nostro paese. Ed è sopravvissuta."

Ha però detto che la visione nativista incentrata su Trump nel GOP non ha necessariamente trionfato, affermando alla NBC Tuesday che un candidato "ha una possibilità" se mostra la volontà di adattarsi su questioni come il. Ha anche detto di essere favorevole "al controllo delle frontiere con un tocco compassionevole" senza spiegare altro.

"Penso che essere pro-immigrazione non sia il modo giusto per dirlo", ha detto Bush.

"Credo a un controllo delle frontiere con un tocco compassionevole. È così che la definirei. Questo è ciò che significa fondamentalmente frontiere aperte all'immigrazione".

Sotto Bush, che è stato presidente dal 2001 al 2009, sono stati piantati molti dei semi dell'attuale repressione dell'immigrazione, inclusa la creazione dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) nel 2003 come parte del nuovo Department of Homeland Security, che considera il cittadino immigrato come un problema di sicurezza. Anche i musulmani e gli immigrati dell'Asia meridionale hanno ricevuto un controllo molto più approfondito sotto Bush, compresa la profilazione da parte sia dell'FBI che della Transportation Security Administration.

Secondo le statistiche del DHS visionate da New Republic, tra il 2001 e il 2008, gli Stati Uniti hanno condotto 8,3 milioni di "rimpatri" informali di immigrati, costringendoli a tornare oltre il confine, e hanno effettuato altri 2 milioni di deportazioni formali. Al contrario, nell'unico mandato presidenziale di Trump, questi ha deportato poco più di 1 milione di immigrati, anche se sotto il suo mandato l'ingresso è stato reso molto più restrittivo - inclusa la chiusura totale del confine tra Stati Uniti e Messico – e anche il trattamento dei migranti è stato molto più duro.

I commenti di Bush arrivano mentre Marjorie Taylor Greene (R-GA), seguace di Trump, tenta di creare un "America First Caucus" che spingerebbe nel proteggere "i". Tuttavia, lo sforzo politico è stato rapidamente annullato dal leader della minoranza della Camera, Kevin McCarthy (R-CA), che la scorsa settimana si è espresso contro i "fischietti per cani nativisti".

Vengono anche dopo che John Boehner, un ex rappresentante repubblicano dell'Ohio che ha guidato il GOP alla Camera come leader della maggioranza dal 2006 al 2011, e in seguito come presidente della Camera fino alle sue dimissioni nel 2015, ha criticato il partito come peggiore di quando era al Congresso, quando era già noto come "Crazytown".

In un memoriale pubblicato di recente ha scritto che gli elettori dovrebbero inviare delegati a Washington solo se "vuol davvero fare le cose, invece di inviare venditori ambulanti che fanno promesse o terroristi legislativi che cercano solo di andare a Washington per far saltare tutto."

Bush non si è limitato a criticare Trump: ha anche parlato del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale ha annunciato che la guerra in Afghanistan finirà entro l'11 settembre 2021.all'indomani degli attacchi terroristici al World Trade Center e al Pentagono, che sono stati condotti dal gruppo terroristico al-Qaeda dal suo quartier generale in Afghanistan, dove era tollerato dal governo islamista talebano.

Sebbene i talebani siano stati rapidamente espulsi dal potere, sono rimasti una potente forza combattente nelle campagne afghane, costringendo gli Stati Uniti a negoziare un accordo di pace dopo 19 anni di combattimenti e subendo la condizione che tutte le forze statunitensi e alleate devono lasciare l'Afghanistan.

"La mia prima reazione è stata wow, queste ragazze (in Afghanistan) avranno dei veri problemi con i talebani", ha detto Bush alla NBC. "Sono stati realizzati molti guadagni, quindi sono profondamente preoccupato per la difficile situazione delle donne e delle ragazze in quel paese. Penso che vedremo, il tempo lo dirà".

"Penso che l'amministrazione spera che le ragazze stiano bene attraverso la diplomazia. Lo scopriremo. Tutto quello che so, sono i talebani quando hanno avuto la gestione del paese: sono stati brutali".