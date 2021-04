Covid-19, Russia: 4.727.125 contagi (+8.271), 106.706 decessi (+399), 4.352.873 guarigioni (+9.644)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 8.271 nuovi contagi da coronavirus.

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 8.271. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 4.727.125, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 8.271 nuovi casi di contagio da coronavirus, di questi il 12,2%, risultano privi di manifestazioni cliniche al momento, per tanto asintomatici”, si legge nel bollettino.

Il totale dei contagi accertati nella Federazione sale a 4.727.125, il tasso di incremento giornaliero è allo 0,17%.

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 399 decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 106.706.

Le guarigioni certificate sono state 9.644. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus si attesta a 4.352.873.

Sono 267.546 i casi attivi attualmente sotto osservazione. Di questi 76.251 si trovano nella capitale. Mosca ieri ha registrato 58 decessi e 1.988 nuovi casi di contagio.

San Pietroburgo è la seconda città più colpita – ieri ha registrato 693 nuovi casi e 34 decessi.