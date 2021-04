George Floyd, conclusa discussione giuria su verdetto contro poliziotto accusato di omicidio

Secondo il corrispondente del canale, la giuria di Minneapolis ha completato la discussione del verdetto, che verrà letto in tribunale entro 90 minuti.

Chauvin è accusato di tre capi di imputazione in relazione all'omicidio di George Floyd avvenuto lo scorso maggio. L'articolo massimo prevede una pena detentiva fino a 40 anni. A seconda del verdetto della giuria, che ha iniziato la discussione il giorno prima, il giudice che presiede il processo emetterà la corrispondente sentenza.

Le immagini di Floyd detenuto per una banconota da 20 dollari contraffatta con cui aveva cercato di comprare delle sigarette, hanno fatto il giro del mondo. Mostrano l'agente di polizia Derek Chauvin per più di nove minuti che col suo ginocchio preme contro il collo di Floyd. Le parole "Non riesco a respirare", che Floyd dice molte volte prima di morire, sono diventate lo slogan delle proteste che hanno travolto gli Stati Uniti dopo la sua morte.