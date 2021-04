"Giusta decisione, Kim": la Kardashian "sembra più felice" dopo il divorzio da Kanye West

La vita continua per Kim Kardashian e Kanye West dopo che i due hanno annunciato a febbraio che si sarebbero separati per "differenze inconciliabili". La nuova e ultima stagione del reality 'Keeping Up With The Kardashians', lanciata alla fine di marzo, descrive in dettaglio le circostanze che hanno portato alla rottura tra i due.

Kim Kardashian sta davvero bene.

La ricca influencer "sembra più felice" dopo aver chiesto il divorzio da Kanye West, il padre dei suoi quattro figli. Lo rivela un insider alla rivista 'People'.

"Kim è molto felice che siano riusciti a mantenere la calma. Pensa che Kanye sia un buon padre e vuole che lui possa passare tutto il tempo che vuole con i bambini", ha detto la fonte.

Secondo l'insider, le due celebrità stanno davvero "andando d'accordo" durante il loro procedimento di divorzio.

"Entrambi sono rimasti fedeli al loro impegno per rendere la situazione migliore per i bambini", condivide la persona.

La coppia è sposata da quasi sette anni, da quando si è sposata in Italia nel maggio 2014, in una cerimonia definita una "storica tormenta di celebrità".

Le voci sul loro matrimonio sono diventate sempre più cupi dopo alcune uscite in pubblico di Kanye West durante la sua campagna presidenziale del 2020 e le sue frequenti fughe in un ranch del Wyoming. Si dice che Kim abbia affrontato il lockdown con i loro quattro figli non ricevendo molto aiuto dal marito.

Nel febbraio 2021 è diventato chiaro che le cose tra i due erano finite quando Kim ha chiesto il divorzio per "differenze inconciliabili". La coppia non hanno commentato pubblicamente la cosa, ma alcuni dettagli a riguardo potrebbero essere svelati nella stagione finale del reality 'Keeping Up With The Kardashians'. Tuttavia le questioni più intime rimarranno fuori dalla telecamera, poiché Kim avrebbe detto alle sue sorelle Kourtney e Khloe di non volerne parlare pubblicamente.

Secondo un altro insider, Kim e Kanye hanno solo "una visione molto diversa del mondo e di come dovrebbero essere cresciuti i loro figli", essendo però ancora d'accordo sull'affidamento congiunto. I due non stanno discutendo del loro accordo prematrimoniale, quindi probabilmente tra i due le cose rimarranno abbastanza tranquille.