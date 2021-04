"Non fa male": il presidente messicano si vaccina con AstraZeneca - Video

"Vado a vaccinarmi perché voglio fare un invito, un appello a tutti gli anziani, a quelli che stanno finendo le vaccinazioni per le precauzioni che hanno; dite loro che siamo sicuri che non ci sono rischi, no pericolo, non ci sono reazioni gravi, stiamo dando seguito a tutti gli studi che esistono nel mondo, ecco perché ci vaccineremo, ci proteggeremo", ha detto prima che la dose gli fosse inoculata.

Il personale sanitario di Città del Messico è giunto al Palazzo Nazionale prima che il presidente iniziasse la sua attività mattutina, verso le 6:45.

Il tenente infermiere, Melina Vega, era incaricata di porre le domande mediche di routine al presidente. López Obrador ha risposto negativamente alle domande sui disturbi legati ai farmaci o alle trasfusioni di sangue.

Queda vacunado AMLO contra Covid-19. Recibió la vacuna de AstraZeneca en Palacio Nacional. "No duele", comentó AMLO e invitó a adultos mayores que no se han vacunado a que lo hagan. pic.twitter.com/gdi8CbXUxc — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 20, 2021

​“È nervoso, presidente?”, gli hanno chiesto i giornalisti.

"Molto calmo, testa fredda, cuore caldo", ha risposto.

Dopo aver ricevuto la dose, gli è stata consegnata la sua scheda di vaccinazione che certifica che il presidente messicano è stato immunizzato contro il coronavirus.

"Non fa male, aiuta molto, ci protegge tutti", ha detto.

Tuttavia, López Obrador ha aggiunto che ogni messicano è libero di decidere se vuole essere vaccinato o meno.

"Niente si fa per forza, tutto è per ragione e diritto, noi siamo liberi e dobbiamo esercitare la nostra libertà fino in fondo, e convincere, e persuadere, se decidono di non sottoporsi al vaccino sono liberi, è tra i loro diritti. Tuttavia, abbiamo l'obbligo di informare che dobbiamo proteggerci dalla pandemia”, ha sottolineato.

Il vaccino AstraZeneca è stato indicato da alcuni paesi come rischioso poiché in alcuni pazienti sotto i 60 anni si sono verificati coaguli di sangue, tuttavia, il governo messicano ha indicato di non avere studi conclusivi che ne mettano in dubbio l'efficacia complessiva.