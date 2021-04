Anche le vongole hanno il coronavirus? La scoperta dei ricercatori galiziani

Sebbene sia la prima volta che vengono rilevate tracce di coronavirus nei molluschi, come evidenziato nei risultati della ricerca, il rischio di diffusione attraverso il consumo è "praticamente zero", in quanto si verifica in "uno stato non infettivo del virus" dato "l'alto livello di degradazione del suo acido nucleico".

Gli scienziati hanno sottolineato che, avendo un acido nucleico deteriorato, che è ciò che dà capacità infettiva, "non c'è pericolo di trasmissione" perché sarebbe come incontrare un carrarmato senza motore per muoversi o munizioni per sparare.

È anche stato sottolineato che il mollusco commercializzato per l'uomo passa attraverso controlli e impianti di depurazione molto rigorosi che eliminano i virus che raggiungono le acque fecali, che è il modo in cui il coronavirus finisce in mare.

Uno degli obiettivi dello studio, oltre a escludere il rischio di infezione, era scoprire se ci sono segnali ambientali che fungono da sentinelle nel caso di scarichi incontrollati o guasti negli impianti di trattamento delle acque reflue. In questo modo, lo studio ha dimostrato che di fatto tali guasti esistono, perché altrimenti il coronavirus non sarebbe stato trovato nelle vongole e nel loro ambiente.

Le conclusioni di questa ricerca sono state presentate al secondo Congresso COVID-19 promosso da 80 società scientifiche in Spagna.