Xi Jinping: la Cina "non cercherà mai l'egemonia"

"La Cina, indipendentemente dal suo livello di sviluppo, non cercherà mai l'egemonia o l'espansione nel mondo, non cercherà di estendere la sua influenza o di partecipare a una corsa agli armamenti", ha detto il presidente Xi Jinping in un discorso telematico all'apertura della 20ma edizione del Boao Forum for Asia che si svolge sull'isola di Hainan, nel Sud della Cina.

Pechino, ha detto il presidente, continuerà a sostenere la pace nel mondo, contribuendo allo sviluppo globale e difendendo l'ordine internazionale.

La conferenza di Boao si tiene dal 2001 per promuovere il coordinamento e la cooperazione tra i paesi asiatici, intensificare il dialogo e le relazioni economiche con altre regioni del mondo, istituire un tavolo di dialogo su questioni economiche, sociali e di altro tipo tra leadership politica, dirigenti d'azienda, esperti e accademici.