Morto il presidente del Ciad, comunica l'esercito

L'esercito del Ciad ha appena annunciato la morte del presidente del Paese Idriss Déby. Lo hanno comunicato i media locali. Il presidente aveva 68 anni.

#Tchad🇹🇩 Annonce du décès d’Idriss Déby Itno ce mardi 20 avril 2021. Il est mort comme il aura vécu, les armes à la main.

Le gouvernement et l’Assemblée nationale sont dissouts.

Un conseil militaire dirigé par Mahamat Idriss Déby est mis sur pied pour une période de 18 mois. pic.twitter.com/IBu4jKrxlw — cherifadoudou.com (@cherifadoudou) April 20, 2021

​Déby era appena stato rieletto per un sesto mandato con il 79.3% dei voti nelle elezioni dell'11 aprile, boicottate dai leader dell'opposizione.

L'esito delle elezioni è coinciso con una vittoria dell'esercito contro un gruppo di ribelli del Front for Change and Concord in Chad (FACT) che stavano avanzando sulla capitale N'Djamena. Il presidente ha deciso di rimandare il discorso presidenziale per andare a fare visita alle truppe, come ha riportato Reuters. Nello scontro, l'esercito governativo ha ucciso circa 300 persone e arrestato altre 150.

I disordini nel Ciad hanno lanciato l'allarme tra i paesi occidentali. Gli Stati Uniti hanno ordinato a tutto il personale non essenziale dell'ambasciata di lasciare il paese sabato stesso. Il governo britannico ha invece esortato i suoi cittadini a lasciare il Ciad il giorno precedente.

Deby, che da tempo affrontava insurrezioni di ribelli nel nord, doveva anche affrontare il malcontento pubblico per la sua gestione della ricchezza petrolifera del Ciad e dei giro di vite contro gli oppositori.