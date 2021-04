Di cosa hanno parlato in privato i principi Carlo, William e Harry dopo il funerale di Filippo?

Per la prima volta dopo più di un anno, il principe Harry ha avuto una conversazione privata con suo fratello maggiore, William, e suo padre, il Principe Carlo.

L'incontro a porte chiuse è durato più di due ore e si è svolto al Castello di Windsor dopo il funerale del marito della Regina Elisabetta II. Anche se non si sa esattamente di cosa abbiano parlato, dovrebbe essersi trattato di un ulteriore passo verso la riconciliazione tra i due fratelli.

"È molto presto, ma speriamo che quello compiuto sia esattamente il passo che Filippo desiderava", ha detto al 'Sun' una fonte anonima vicina alla famiglia reale, aggiungendo che "sarebbe incomprensibile" pensare che non abbiano affrontato temi come la Megxit e la controversa intervista concessa da Harry e Meghan a Oprah Winfrey.

Va notato che William e Harry si sono anche scambiati un paio di frasi già durante il funerale. Un esperto di lettura labiale ha suggerito che William lo ha definito "grande", mentre Harry ha risposto che "era come [il nonno] avrebbe voluto".

"È stata una cerimonia davvero straordinaria! Oh, e che musica fantastica", ha aggiunto il fratello maggiore.

Harry è giunto nel Regno Unito da solo, poiché Meghan Markle sta attraversando le ultime fasi della gravidanza. Per ora non ha fretta di tornare in California e prima di tornare è molto probabile che partecipi al 95° compleanno di sua nonna, Elisabetta II, qualora si dovese festeggiare.

All'inizio di aprile i fratelli hanno anche deciso insieme di dedicare un monumento alla loro madre, la Principessa Diana. La cerimonia di inaugurazione dovrebbe svolgersi il 1 luglio nei giardini di Kensington Palace.