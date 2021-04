Ancora in lutto per morte principe Filippo: regina Elisabetta non vuole festeggiare 95° compleanno

Ancora troppo fresco il dolore per la scomparsa del suo consorte 99enne principe Filippo, pertanto la regina Elisabetta II, rompendo una tradizione di famiglia, sembra orientata a non celebrare il suo 95° compleanno, che sarà mercoledì 21 aprile.

Prosegue l'aprile nero per la famiglia reale britannica: dopo la scomparsa del 9 aprile del principe Filippo 99enne ed i funerali celebrati lo scorso sabato nella Cappella di San Giorgio con pochissimi invitati per le misure anti-Covid, la regina Elisabetta, ancora scossa e addolorata per la perdita del suo compianto consorte che le era stato accanto al trono per oltre settant'anni, sembra che sia orientata a rinunciare ai festeggiamenti per il suo prossimo 95° compleanno, che cadrà tra due 2 giorni, il 21 aprile, rompendo così la tradizione di condividere con i suoi sudditi le foto di questo momento speciale. Lo rivelano i media brittanici.

L'anziana sovrana è ancora in lutto e vive il suo dolore vicino ai suoi cari e circondata dai suoi amati cani. Per questa situazione umanamente difficile, sembra che anche il nipote Harry, i cui rapporti con alcuni membri della Royal Family non sono certo idilliaci, pur di stare accanto alla sua nonna sembra propenso a rimandare la partenza negli Stati Uniti, dove lo aspetta sua moglie Meghan Markle.

Inoltre si è saputo che per il secondo anno consecutivo a giugno non ci saranno le celebrazioni pubbliche del Trooping The Colour, evento pubblico con cui si festeggia la Regina. Questa decisione è dovuta alle norme anti-Covid.