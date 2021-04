Tesla spiega quanto spesso le sue auto prendono fuoco

Così, secondo la compagnia di Elon Musk, tra il 2012 e il 2020 si è verificato un rogo tra le proprie vetture ogni 330 milioni di chilometri percorsi negli Stati Uniti. L'azienda sottolinea che questi incidenti includono non solo incendi provocati da problemi tecnici, ma di tutti i tipi. Tuttavia la società non fornisce dati sul numero di auto bruciate complessivamente.

A titolo di confronto, sottolineano in azienda, la distanza media percorsa degli altri modelli d'auto nel Paese nordamericano è di 30 milioni di chilometri, come riportato dalla National Fire Protection Association (NFPA) e il Dipartimento dei Trasporti statunitense. Va notato che in questi dati sono incluse anche auto molto vecchie, mentre la stragrande maggioranza delle auto Tesla sono relativamente nuove.

Tesla ha anche fornito dati per il periodo tra il 2012 e il 2018 (273 milioni di chilometri) e dal 2012 al 2019 (281 milioni di chilometri).

Da questi numeri emerge che il numero medio di auto Tesla distrutte dalle fiamme è diminuito, sebbene ci siano altri fattori da considerare. Negli ultimi anni sono aumentate le vendite della Model 3 e della Y, il che ha fatto precipitare l'età delle auto del colosso automobilistico e conseguentemente le probabilità che prendano fuoco. In ogni caso questi ultimi dati suggeriscono che, nonostante esistano casi di auto elettriche che prendano fuoco, sono ancora migliori dei veicoli a combustione tradizionali.