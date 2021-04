Uomo riceve accidentalmente una dose di Pfizer e una di Moderna

Ha fatto scalpore la notizia di un uomo inglese che ha ricevuto per errore due dosi di vaccino diverse tra di loro. Fortunatamente, sta bene e non si prevedono complicazioni per il suo caso.

Un momento di distrazione ha portato un uomo inglese a ricevere un 'cocktail' di vaccini.

Mentre riceveva la sua seconda dose di vaccino contro il Covid-19, Craig Richards, del New Hampshire, ha accidentalmente ricevuto una puntura con lo Pfizer, nonostante la sua prima dose fosse stata fatta con Moderna. Nonostante lo sfortunato incidente, i funzionari dicono che starà bene, senza ulteriori inoculazioni necessarie per ora.

"L'uomo che mi doveva vaccinare mi ha chiesto se fossi pronto, e quando gli ho risposto di si, mi ha fatto l'iniezione. Non appena mi ha vaccinato, ha guardato la mia cartella clinica, e penso si sia reso conto di avermi appena somministrato lo Pfizer", ha detto Richards al WMUR News 9 di Manchester, raccontando di essersi recato nello stesso centro dove aveva fatto la prima vaccinazione. "'Dimmi che non mi hai dato il vaccino sbagliato', gli ho detto, e lui è scappato".

Richards ha riferito che il supervisore del centro lo ha subito rassicurato, dicendogli che non correva alcun rischio e che la vaccinazione era comunque stata conclusa con successo. Il dipartimento della Salute e dei Servizi Umani del New Hampshire ha successivamente rilasciato una dichiarazione, ribadendo che, nonostante non sia l'opzione ideale, stando anche alle direttive del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie CDC, in mancanza di disponibilità dei un vaccino, si può ricevere la seconda dose con un altro, senza necessità di ricorrere a una terza inoculazione.

Le linee guida della CDC tuttavia, dicono che, al momento, l'efficacia di due dosi di vaccino differenti non è stata del tutto testata e confermata, quindi si raccomanda di cercare di ricevere comunque lo stesso vaccino in entrambe le dosi. Ciò nonostante, non è necessaria, e non si raccomanda, una terza dose di vaccino.