Svelato cosa guardava nella borsa la regina Elisabetta II durante i funerali del principe Filippo

Si ritiene che la foto sia stata scattata a Malta, dove la coppia reale visse tra il 1949 e il 1951, quando Felipe prestava servizio come ufficiale di marina nella nave HMS Magpie.

In seguito la regina descrisse quel periodo come uno dei migliori della sua vita, poiché era l'unico momento in cui era in grado di vivere "normalmente". La coppia è tornata spesso in quei luoghi, anche per celebrare il loro 60° anniversario di matrimonio nel 2007.

Durante il funerale di suo marito al Castello di Windsor, la regina ha lasciato un messaggio personale scritto a mano per Filippo, posto accanto a una ghirlanda di gigli bianchi, roselline e fresie bianche scelte da lei stessa.

Nelle foto è visibile solo una parte della nota, che sembra essere scritta su una carta ufficiale di Buckingham Palace e firmata con il soprannome d'infanzia di Elizabeth, Lillibet. Allo stesso tempo Buckingham Palace non ha rivelato il contenuto della nota.

L'abito da lutto della regina era completato con una spilla di diamanti Richmond, un dono della città di Richmond in occasione del matrimonio di sua nonna, la regina Mary e il futuro re Giorgio V. Durante la cerimonia funebre, Elisabetta si è asciugata le lacrime ed ha chinato il capo mentre accompagnava la bara del marito nel suo ultimo viaggio.